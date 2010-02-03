Кардиологический форум пройдёт в Нижнем Новгороде

Более 700 специалистов примут участие в Первом Кардиологическом форуме Средневолжского научно-образовательного медицинского кластера Приволжского федерального округа, который пройдёт 9-10 февраля в Нижнем Новгороде.

Ведущие специалисты в области кардиологии, кардиохирургии, неврологии, гастроэнтерологии и педиатрии обсудят перспективы развития современных медицинских технологий и выработают тактику решения задач по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, состоится совещание главных кардиологов Приволжского федерального округа.

Организаторами форума выступят Нижегородская государственная медицинская академия и Нижегородское отделение Российского кардиологического общества при поддержке Российского кардиологического общества и министерства здравоохранения Нижегородской области.