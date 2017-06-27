Капитан ХК «Торпедо» Алексей Потапов провёл мастер-классы в Сеченове

11:02 — 29.06.2017

 Александр Рылов

Капитан ХК «Торпедо» Алексей Потапов провёл мастер-классы в Сеченове

Автор фото: Сайт ХК «Торпедо»

Капитан ХК «Торпедо» Алексей Потапов провёл мастер-классы в Сеченове

11:02 — 29.06.2017

 Александр Рылов

Несколько мастер-классов для воспитанников хоккейной школы села Сеченово состоялись в ледовом дворце «Звёздный».

Как сообщает торпедовский сайт, ребята разного возраста «с большим энтузиазмом и желанием выполняли все задания, которые им давал капитан ХК «Торпедо» Алексей Потапов, демонстрируя правильность упражнений на собственном примере. По окончании ледовых занятий все желающие смогли взять у него автографы и сфотографироваться.

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