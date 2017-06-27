Капитан ХК «Торпедо» Алексей Потапов провёл мастер-классы в Сеченове

Несколько мастер-классов для воспитанников хоккейной школы села Сеченово состоялись в ледовом дворце «Звёздный».

Как сообщает торпедовский сайт, ребята разного возраста «с большим энтузиазмом и желанием выполняли все задания, которые им давал капитан ХК «Торпедо» Алексей Потапов, демонстрируя правильность упражнений на собственном примере. По окончании ледовых занятий все желающие смогли взять у него автографы и сфотографироваться.