Капитан ХК «Торпедо» Алексей Потапов провёл мастер-классы в Сеченове
Капитан ХК «Торпедо» Алексей Потапов провёл мастер-классы в Сеченове
Несколько мастер-классов для воспитанников хоккейной школы села Сеченово состоялись в ледовом дворце «Звёздный».Как сообщает торпедовский сайт, ребята разного возраста «с большим энтузиазмом и желанием выполняли все задания, которые им давал капитан ХК «Торпедо» Алексей Потапов, демонстрируя правильность упражнений на собственном примере. По окончании ледовых занятий все желающие смогли взять у него автографы и сфотографироваться.
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