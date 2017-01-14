Кампанию по выплате пенсионерам 5000 рублей начали использовать мошенники

11:19 — 13.01.2017

 Юлия Полякова


Кампанию по выплате пенсионерам 5000 рублей начали использовать мошенники. Они приходят или звонят, представляясь сотрудниками пенсионного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Нижнему Новгороду.

Якобы для перечисления прибавки мошенники просят назвать реквизиты банковских карт. Полиция обращает внимание нижегородцев, что индивидуальным телефонным обзвоном работники пенсионного фонда не занимаются, а для перечисления прибавки в 5000 рублей никакой дополнительной информации не требуется вообще: сумму перечислят на карту или её доставит почтальон вместе с пенсией за январь. 

Срок выплаты прибавки — с 13 по 28 января.

Теги: Криминал

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