Как смотрится на «карте убитых дорог ОНФ» центр Нижнего Новгорода

Экспертами проекта регионального отделения Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» была проведена проверка улично-дорожной сети центра Нижнего Новгорода.

Вместе с активистами в рейд вышли и представители городской администрации, ответственные за дорожную ситуацию. Эксперты народного фронта обнаружили проблемные участки асфальтового покрытия на улицах Ковалихинской (ямы и продавленную решетку над ливневой канализацией), Академика Блохиной (плохо отремонтированный участок напротив дома №12) и Ошарской (выбоины во дворе дома №15).Главной причиной неудовлетворительного состояния этих участков начальник отдела строительства и ремонта автомобильных дорог департамента благоустройства и дороо хозяйства администрации Нижнего Новгорода Роман Курмаев назвал недостаточный объём финансирования.«Последний масштабный ремонт городских дорог проходил лишь в 2010 году. Для того, чтобы привести дорожную сеть в порядок необходимо ежегодно в течении пяти лет выделять на эти цели 700 млн – 1 млрд рублей. Сейчас в ремонте нуждается около пяти миллионов квадратных метров дорог города», - сообщил представитель администрации.Стоит отметить, что на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» любой гражданин может принять участие в определении приоритетных мест для проведения ремонта, добавив на интерактивную карту сигнал о плохой трассе.ДосьеПо состоянию на 26 июня на «Карте убитых дорог» в Нижегородской области было отмечено 329 проблемных участка общей длиной 296 км. Свои голоса за ту или иную дорогу отдали уже более трёх тысяч нижегородцев. Верхние строчки рейтинга «убитых» дорог занимают улицы Ванеева, Баумана, Республиканская, Лесная, проспекты Октября и Бусыгина.