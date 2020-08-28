«К «священной корове» нашего животноводства – крупному рогатому скоту – добавляется «священная коза»

Недавно в Ковернинском районе открылось уникальное для Нижегородской области производство козьего молока и сыра. На днях о своих планах открыть ферму на 3 тыс голов, специализирующуюся на производстве козьего молока рассказал предприниматель из Починковского района. А региональное правительство теперь преследует цель вывести область на позиции российского лидера по производству этого продукта. «Похоже, к «священной корове» нижегородского животноводства – крупному рогатому скоту – добавляется ещё и «священная коза», - так прокомментировал ситуацию политический обозреватель Сергей Анисимов.



- В детстве я каждый год ездил к бабушке в деревню. Многие селяне тогда держали коз. Помню, бабушка постоянно говорила, что козье молоко полезнее коровьего: в нём больше кальция, который укрепляет костную ткань человеческого организма и способствует похудению. Это даже клинически доказано. Но козье молоко горчит на вкус. Поэтому до поры до времени не имело такого распространения в нашей стране, как коровье.Но нынешние внешнеполитические обстоятельства освободили для отечественного производителя очень много ниш, в том числе в производстве молока, молочных продуктов, вообще в молочном животноводстве. В Нижегородской области, как видно, ухватились за эту возможность раньше многих других регионов.Так, с почином можно поздравить ковернинских фермеров, которые первые в регионе взялись за промышленное производство козьего сыра. Обратились за поддержкой в областное правительство, получили грант, купили коз зааненской, самой «молочной», породы, приобрели автоматическую доилку, каких по пальцам пересчитать по всей стране. И вот тебе готовая козья ферма, рабочие места и свой, нижегородский, вкусный и полезный диетический продукт, востребованный на российском рынке. Остаётся надеяться, что он к тому же будет вполне доступным по цене.Планы, как мы видим, у областного правительства серьёзные – ни много, ни мало выбиться в лидеры в стране по производству козьего молока. К ковернинским «пионерам» в ближайшее время присоединятся починковские. Разумеется, за ростом объёмов производства молока должна тянуться и переработка, производство большого ассортимента продукции, не только сыров. Эту нишу ещё предстоит развивать.