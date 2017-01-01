Южный обход города появится в Арзамасе

14:38 — 23.01.2017

 Светлана Дурнева


Главное управление автомобильных дорог области считает оптимальным вариантом решения проблемы загруженности автодороги в районе Выездновского железнодорожного переезда, строительство южного обхода протяженностью 11,4 километра. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Александр Герасименко в ответ на официальный запрос депутата Законодательного собрания области Олега Лавричева.

В рамках проекта будет выполнено строительство моста через реку Акша, путепровода через железную дорогу в районе села Кожино и транспортной развязки на пересечении с автодорогой Нижний Новгород — Саратов. Стоимость данного проекта составит более трех миллиардов рублей. Правда принимая во внимание существенную нагрузку на региональный дорожный фонд, возможность начала проектирования будет рассмотрена в 2018-2019 годах. 

Теги: Село

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