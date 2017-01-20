Юные бутурлинские артисты - среди победителей международного конкурса-фестиваля

На проходившем в Нижнем Новгороде VII Международном конкурсе-фестива ле «Новые вершины» в рамках проекта «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ» отмечены наградами и участники фольклорного ансамбля из Бутурлино «Переливница».

Исполнение ребятишками песни «За тихой рекою», хороводной песни Белгородская области «У наших ворот» и исторической из Краснодарского края «Как казаки турок били» было отмечено высоким жюри: ансамбль стал Лауреатом II степени. А солистка ансамбля Елизавета Кашина, исполнившая русскую народную песню «Гармонь» и песню из репертуара Людмилы Зыкиной «Ой, ты, сердце русское» получила Диплом II степени. Теперь ансамбль под руководством Марины Нуждиной ждёт поездка на финал проекта, который состоится на Черноморском побережье в июле этого года.