Юные бутурлинские артисты - среди победителей международного конкурса-фестиваля

11:03 — 20.01.2017

 Ольга Гогуленко


На проходившем в Нижнем Новгороде VII Международном конкурсе-фестивале «Новые вершины» в рамках проекта «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ» отмечены наградами и участники фольклорного ансамбля из Бутурлино «Переливница». 

Исполнение ребятишками песни «За тихой рекою», хороводной песни Белгородская области «У наших ворот» и исторической из Краснодарского края «Как казаки турок били» было отмечено высоким жюри: ансамбль стал Лауреатом II степени. А солистка ансамбля Елизавета Кашина, исполнившая русскую народную песню «Гармонь» и песню из репертуара Людмилы Зыкиной «Ой, ты, сердце русское» получила Диплом II степени. Теперь ансамбль под руководством Марины Нуждиной ждёт поездка на финал проекта, который состоится на Черноморском побережье в июле этого года.

Теги: Село

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