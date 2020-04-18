Юнармейцы и военная полиция впервые примут участие в Параде Победы в Нижнем Новгороде. Школьников ждёт больше 25 тренировок.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, движение механизированной парадной колонны возглавят автомобили военной полиции и парадный расчёт всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»: 30 школьников. Юнармейцы примут участие в пяти сводных и более 20 раздельных тренировках парада.