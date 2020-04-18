Юнармейцы и военная полиция впервые примут участие в Параде Победы в Нижнем Новгороде

10:07 — 20.04.2017

 Юлия Полякова

Юнармейцы и военная полиция впервые примут участие в Параде Победы в Нижнем Новгороде

10:07 — 20.04.2017

 Юлия Полякова


Юнармейцы и военная полиция впервые примут участие в Параде Победы в Нижнем Новгороде. Школьников ждёт больше 25 тренировок. 

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, движение механизированной парадной колонны возглавят автомобили военной полиции и парадный расчёт всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»: 30 школьников. Юнармейцы примут участие в пяти сводных и более 20 раздельных тренировках парада.

Теги: Общество

33

Материалы по теме:

19.04.2017

Почти две тысячи нижегородцев пострадали от укусов животных

Таково количество пострадавших за три месяца этого года, что аналогично прошлогоднему периоду.

19.04.2017

Начался прием ходатайств о выдвижении кандидатур на соискание наград Нижегородской области

На награды смогут претендовать социально-ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие активную благотворительную деятельность.

19.04.2017

Снег и метель обещают сегодня вечером в Нижегородской области

Северный ветер при этом усилится до 18 м/с.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.