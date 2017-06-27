Юбилей отметит Волго-Вятский филиал ГЦСИ Арсенал 08:58 — 30.06.2017 Ольга Севрюгина

Филиал Государственного центра современного искусства в Нижнем Новгороде был создан в 1997 году, на базе общественной организации «Нижегородский центр современной культуры «Кариатида».

Праздник состоится 15 июля.

Программа:

12.00 — 12.30. Презентация новой навигационной системы Арсенала, созданной в рамках проекта «Арсенал: маршрут и образ» — победителя XII грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина в номинации «Музейный дизайн». Экскурсия по зданию. (Правое крыло, 2 этаж, холл).

12.30 — 13.00. Открытие «Стены чувств и впечатлений» — интерактивного объекта, на котором зрители Арсенала смогут рассказать о своих впечатлениях от посещения и о том, какие чувства вызывает это место и происходящие в нем выставки и события. (Правое крыло, 2 этаж, холл).

12.00 — 17.00. Мастер-классы программы «Арсенал + Семья» для детей и их родителей. (Двор Арсенала)

14.00 — 15.30. «Десять часто задаваемых вопросов о современном искусстве». Лекция директора ВВФ ГЦСИ в составе РОСИЗО Анны Марковны Гор. (Левое крыло, 2 этаж, Киноконцертный зал)

13.00 — 16.00. Экскурсии от художников и кураторов по выставкам. (Правое крыло, 1 и 2 этаж)

16.00 — 17.00. Открытие выставки «Простые чувства» — заключительной части трилогии о современном искусстве и локальных контекстах (кураторская группа: Валентин Дьяконов, Михаил Маслов, Алексей Корси, Анастасия Полозова, Алиса Савицкая), и выставки графики Николая Ильина программы «Графический кабинет». (Правое крыло, 1 этаж)

17.00 — 19.00. Чаепитие, поздравления и беседа с художниками группировки «ЗИП». (Двор Арсенала)

19.00 — 20.00. Продолжение чаепития и Dj-сет от Александра Юминова (Двор Арсенала).

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