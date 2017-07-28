Ярмарка вакансий для безработных граждан пройдет в Нижегородской области

13 сентября 2017 года в 10.00 в центре занятости населения города Нижнего Новгорода состоится ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для безработных граждан и граждан, ищущих работу.



В мероприятии примут участие 20 предприятий и организаций города Нижнего Новгорода. В очном и заочном формате для соискателей будет представлено более 2000 вакансий.



Среди работодателей-участников ярмарки вакансий ОАО «Теплоэнерго», ООО «Автотехника», ПАО «Нормаль», ООО Торговый Дом «Народный», ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «Нижегородский мукомольный завод Башкирова», МП НПАП №2, АО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.», УФПС Нижегородской области - филиал ФГУП «Почта России», АНО ДО «УЦ Потенциал», ЗАО «НПСХ «Металлостройконструкция», ООО «Центр рекламы», ООО «Торговый дом «Фабрика композитов».



В рамках ярмарки вакансий соискатели смогут найти работу по профессиям: «водитель автобуса», «кондуктор», «слесарь», «станочник деревообрабатывающих станков», «оператор связи», «менеджер-консультант», «фрезеровщик 5-6 разряда», «электросварщик (аргонщик)». Будут представлены и другие варианты трудоустройства.



Для граждан с ограниченными возможностями здоровья работодатели предложат такие вакансии, как «почтальон», «специалист по продаже недвижимости», «фасовщик», «агент по заключению договоров», «агент по продажам», «офис-менеджер», «кладовщик», «оператор теплового пункта».



В рамках ярмарки вакансий соискатели пройдут собеседования с представителями кадровых служб крупных предприятий и организаций города, воспользуются консультациями юристов, ознакомятся с положением на рынке труда и актуальными вакансиями, а также приобретут навыки составления конкурентоспособного резюме.



Посетителям ярмарки вакансий специалисты центра занятости населения города Нижнего Новгорода окажут помощь в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, разъяснят порядок прохождения обучения, переобучения и повышения квалификации по направлению службы занятости, проведут консультации по вопросам профессиональной ориентации, социальной адаптации, организации собственного дела и предоставят подробную информацию о востребованных профессиях на рынке труда.



Напомним, по состоянию на 1 сентября 2017 года уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области составлял 0,4% от численности рабочей силы (РФ – 1,0%, ПФО – 0,9% по состоянию на 01.09.2017). Зарегистрированы в качестве безработных 7,6 тысяч человек. Количество вакансий, заявленных работодателями Нижнего Новгорода, составило 16 тысяч единиц.

