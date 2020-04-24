Выставка-ярмарка «Острожный привоз» откроется в Нижнем Новгороде 26 апреля. Мебель, шкатулки и другую продукцию представят 18 исправительных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Нижегородской области.

Всего будет представлено более 550 единиц серийно выпускаемой продукции, опытные и перспективные разработки: скамейки, беседки, тумбочки, ковши, шампура, коптильни, каминные наборы, брусчатка, плуги, бороны и многое другое. Выставка-ярмарка будет работать на Нижегородской ярмарке с 26 по 29 апреля.