Ярмарка «Острожный привоз» откроется в Нижнем Новгороде

15:20 — 25.04.2017

 Юлия Полякова

Ярмарка «Острожный привоз» откроется в Нижнем Новгороде

15:20 — 25.04.2017

 Юлия Полякова


Выставка-ярмарка «Острожный привоз» откроется в Нижнем Новгороде 26 апреля. Мебель, шкатулки и другую продукцию представят 18 исправительных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Нижегородской области. 

Всего будет представлено более 550 единиц серийно выпускаемой продукции, опытные и перспективные разработки: скамейки, беседки, тумбочки, ковши, шампура, коптильни, каминные наборы, брусчатка, плуги, бороны и многое другое. Выставка-ярмарка будет работать на Нижегородской ярмарке с 26 по 29 апреля.

Теги: Общество

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