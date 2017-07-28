Японский производитель автокомпонентов намерен расширять производство в Нижегородской области

Японская компания «Дайдо Металл Коге», являющаяся одним из мировых лидеров в сфере производства автокомпонентов, планирует расширить и совершенствовать свое производство подшипников скольжения для двигателей внутреннего сгорания на площадке в Заволжье Нижегородской области. Об этом стало известно по итогам встречи главы региона Валерия Шанцева с председателем Совета директоров «Дайдо Металл Коге» Сейго Хандзи.

По словам г-на Хандзи, в перспективе стоит ждать повышения качества продукции, снижения цен и сокращение сроков поставок.- Мы считаем, что в России в дальнейшем увеличатся продажи легковых автомобилей и автобусов, поэтому в соответствии с ростом рынка мы, конечно, постараемся производить больше нашей продукции, - подчеркнул он.В свою очередь губернатор Валерий Шанцев отметил важность торгово-промышленного сотрудничества с Японией для Нижегородской области.- Взаимодействие с вашей страной — одно из приоритетных направлений нашей внешнеэкономической деятельности. Мы будем не только поддерживать его, но и стремиться к углублению этих связей, - отметил глава региона.Как заявила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, Япония является одним из ведущих торгово-экономических партнёров Нижегородской области. По итогам первого полугодия 2017 года товарооборот составил 24,6 млн долларов. По этому показателю страна заняла 24 место среди 128-внешнеторговых партнёров. Экспорт увеличился в 2,3 раза и составил 2,7 млн долларов, импорт — 21,9 млн долларов.