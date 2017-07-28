«Я хочу, чтобы как можно больше туристов из Германии это увидели!»

Сегодня губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев встретился в представителями иностранной прессы, которые на протяжение последних трёх дней путешествовали по региону.

В ходе своего визита журналисты из Германии, Эквадора, Исландии и Кипра успели съездить в Семёнов и Городец, побывали в ННГУ им. Лобачевского, а также понаблюдали за строительством стадиона к Чемпионату мира по футболу.- Больше всего меня впечатлила фабрика, занимающаяся хохломской росписьь. Это шикарно! Мы, немцы, очень любим такие вещи — натуральные, экологичные, красивые. Каждый работник говорил со мной, как настоящий художник, и это было удивительно. Я хочу, чтобы как можно больше немецких туристов это увидели! — заявил корреспондент немецкого журнала «Дер Фрайтаг» Ульрих Хайден.Корреспондент телеканала «Вито ТВО» (Эквадор) Хосе Альберто Гарсия Лопез считает, что иностранным гостям, которые прибудут в Нижний на Чемпионат мира FIFA 2018, здесь очень понравится.- В Нижегородской области красиво и интересно — а что ещё нужно туристу? - спрашивает он.Корреспондент кипрской газеты «Харавги» Софоклис Софокли рассказал, что женат на русской, поэтому дом у него «кипрский снаружи, но начинка российская».- Впервые я побывал на нижегородской земле 25 лет назад. То, какой она была тогда и сейчас — это две большие разницы. Особенно заметно развилась транспортная инфраструктура: дороги стали заметно лучше, - отметил журналист.В свою очередь Валерий Шанцев поблагодарил гостей и пожелал им дальнейших успехов в работе.- Своим трудом вы отстаиваете одно из важнейших прав человека — право на свободу слова. Так уж повелось, что пресса является не только выразителем общественных настроений, но и посредником между властью и обществом. Принято считать, что власть — главный ньюсмейкер, и тут мы действительно идем рука об руку с вами, — сказал журналистам губернатор.