Известные нижегородцы впервые выйдут на сцену в благотворительном спектакле 11:01 — 12.09.2017 pravda-nn.ru



Известные нижегородцы впервые выйдут на сцену в благотворительном спектакле «Не может быть», поставленном по мотивам произведений А.Чехова и М.Зощенко. Спектакль пройдет 22 сентября на сцене Кремлевского концертного зала. Об этом сообщили организаторы проекта.



По данным организаторов, главная идея этого социального проекта – поддержка талантливых детей. В уникальном для Нижнего Новгорода спектакле в качестве актеров зрители увидят руководителей нижегородских компаний, промышленников, бизнесменов и известных людей города. Денежные средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на помощь талантливым детям нашего города. Для них приобретут музыкальные инструменты, спортивное снаряжение, костюмы, а также оплатят поездки на конкурсы и фестивали. Актеры вручат все это одарённым детям сразу по окончании спектакля в фойе театра.



Спектакль «Не может быть...» поставили в рамках федерального проекта, инициированного мебельной фабрикой «Мария». Уже состоялось 11 спектаклей, в которых сыграли 130 успешных деловых людей, а прибыль от продажи билетов позволила помочь 780 одаренным детям из малообеспеченных семей. Подробно о достижениях и истории проекта можно прочитать на сайте ЗнаменитостиДетям.РФ.



Спектакль с участием Нижегородских известных людей и руководителей успешных компаний проводится впервые.



Приобретая билеты, нижегородцы помогут одаренным детям нашего города, которые уже в ближайшем будущем будут прославлять Нижний Новгород на российских и международных конкурсах, соревнованиях и фестивалях.



Заказать билеты можно по телефону: 413-20-15 (доставка по городу бесплатная) или на сайте ЗнаменитостиДетям.РФ, а также приобрести их во всех театрально-концертных кассах Нижнего Новгорода.



Справка:



В спектакле принимают участие: Сергей Кузнецов - ГК «Электроника», Игорь Рожковский - управляющий филиалом банка ВТБ в Нижнем Новгороде, Павел Солодкий - уполномоченный по правам предпринимателей по Нижегородской области, Мария Свиридова – директор туристической компании «Роза Ветров», Александр Прохорчев - генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал», Александр Люлин - директор Нижегородского регионального филиала АО «Россельхозбанк», Елена Ким - управляющая рестораном «Купеческий», Александр Котюсов - президент группы компаний «ПИР», Александр Кузнецов - ГК «Электроника», Елена Комлева «Абсолют Банк», Наталия Аверина - ГК «Автогильдия», Денис Никитин - компания «МегаФон», Вадим Гущин - судоходная компания «В.Ф.Танкер», Василий Козлов - ПАО Сбербанк, Ольга Каменская - страхования компания «ВСК», Наталья Перфилова -Ювелирная сеть «Сенат», Сергей Орлов - «Почта России», Ирина Козлова - Банк «Открытие».

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