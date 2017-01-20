Изобретение нижегородских учёных поможет предотвратить заражение туберкулёзом

16:34 — 20.01.2017

 Алина Малинина


Изобретение нижегородских учёных поможет предотвратить заражение туберкулёзом других и вовремя вылечить его носителя.
На сегодняшний день для  диагностики туберкулеза легких используются несколько методов - туберкулинодиагностика, лучевые методы, бактериоскопия и другие. Но зачастую они не позволяют выявить патологию на ранних стадиях.
Разработка доктора биологических наук, доцент Нижегородской медакадемии Ларисы Обуховой, получившей в 2016 году грант Нижегородской области , посвящена именно методу ранней диагностики эпидемиологически опасных форм туберкулеза легких. Исследованиепретендует на получение международного патента.
Кстати, инновационными разработками в регионе занимаются не только в области медицины. Как пояснили в областном минпромторге, это и новая суперпроходимая техника, и уникальное программное оборудование, и маневренные беспилотники, и многое другое. По данным статистики, доля инновационной продукции в Нижегородской области составляет почти 16 процентов , что вдвое выше среднероссийского показателя (8,4 процента по итогам 2015 года). По объему инновационной продукции область входит в десятку регионов-лидеров в стране. Эксперты считают, что такие высокие показатели стали результатом работы губернаторских программ поддержки инновационной деятельности

Теги: Общество

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