С 17 апреля в связи с продолжением реконструкции проспекта Молодёжный в Автозаводском районе изменится путь следования ряда маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

С 5:00 17 апреля и до завершения работ автобусы маршрутов № 56, 58, Т-37, Т-59, следующие от проспекта Ильича, будут ходить по улице Красноуральской до разворотной площадки в районе дома № 1а по улице Красноуральской. В обратном направлении движение будет организовано по той же схеме.

Маршрут автобуса № 15 изменится следующим образом: посёлок Ивановка — улица Восточная — Доскинское шоссе — заезд в поселок Доскино с разворотом в районе дома № 2 по улице Заслонова — Станция «Петряевка», так же и в обратном направлении.

Автобус № 54 будет следовать в обоих направлениях по схеме: посёлок Доскино — улица Бахтина — улица Заслонова — Доскинское шоссе — улица Восточная — Южный обход города Нижнего Новгорода — улица Новополевая — улица Рельсовая — улица Ореховская — улица Патриотов — улица Минеева — улица Коломенская — улица Колхозная — улица Краснодонцев — проспект Ильича — проспект Ленина — Станция метро «Автозаводская».