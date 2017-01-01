Из-за эпидемии гриппа нижегородский театр юного зрителя отменил показ пяти спектаклей

Это спектакли:

27 января в 13.00 «Как мужику счастье было»

30 января в 12.00 «Бемби»

31 января в 11.00 «Птица Феникс»

1 февраля в 11.00 «Кот в сапогах»

3 февраля в 11.00 «Похищение Джонни Дорсета»

О том, как будут возвращаться заранее купленные билеты, театр пока не сообщил.

Напомним, на сегодня в нижегородской области на карантин по ОРВИ и гриппу полностью закрыты 45 школ и 5 детсадов. В некоторых карантин коснулся отдельных групп и классов.