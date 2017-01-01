Из-за эпидемии гриппа нижегородский театр юного зрителя отменил показ пяти спектаклей

10:27 — 27.01.2017

 Ольга Севрюгина


Пять спектаклей отменили в нижегородском ТЮЗе из-за эпидемии гриппа. Информация об этом размещена на сайте театра. 
Это спектакли:
27 января в 13.00 «Как мужику счастье было»
30 января в 12.00 «Бемби»
31 января в 11.00 «Птица Феникс»
1 февраля в 11.00 «Кот в сапогах»
3 февраля в 11.00 «Похищение Джонни Дорсета»
О том, как будут возвращаться заранее купленные билеты, театр пока не сообщил.
Напомним, на сегодня в нижегородской области на карантин по ОРВИ и гриппу полностью закрыты 45 школ и 5 детсадов. В некоторых карантин коснулся отдельных групп и классов.

Теги: Культура

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