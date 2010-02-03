Из Сарова будут управлять всеми российскими «атомными» ТОРами
Правительство России утвердило создание компании «Атом-ТОР», которая будет управлять территориями опережающего социально-экономического развития на базе российских закрытых «атомных» городов. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.
Управляющей компанией будущих ТОР определено АО «Инфраструктура и Строительство РФЯЦ-ВНИИЭФ», 100% акций которой находятся в федеральной собственности. Права акционера этой компании от имени РФ осуществляет Министерство экономического развития. В соответствии с постановлением, по предложению Минэкономразвития АО «Инфраструктура и Строительство РФЯЦ-ВНИИЭФ» переименовывается в АО «Атом-ТОР».
По словам заместителя главы города Сарова Сергея Жижина, новая структура будет базироваться в Сарове и начнет свою деятельность с формирования нормативно-правовых документов для региональных управляющих компаний.
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