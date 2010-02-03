Из Сарова будут управлять всеми российскими «атомными» ТОРами

Правительство России утвердило создание компании «Атом-ТОР», которая будет управлять территориями опережающего социально-эконом ического развития на базе российских закрытых «атомных» городов. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.

Управляющей компанией будущих ТОР определено АО «Инфраструктура и Строительство РФЯЦ-ВНИИЭФ», 100% акций которой находятся в федеральной собственности. Права акционера этой компании от имени РФ осуществляет Министерство экономического развития. В соответствии с постановлением, по предложению Минэкономразвити я АО «Инфраструктура и Строительство РФЯЦ-ВНИИЭФ» переименовываетс я в АО «Атом-ТОР».

По словам заместителя главы города Сарова Сергея Жижина, новая структура будет базироваться в Сарове и начнет свою деятельность с формирования нормативно-право вых документов для региональных управляющих компаний.