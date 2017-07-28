



Трафик контрафактной алкогольной продукции и моторного топлива в Нижегородскую область необходимо закрыть. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев по итогам обсуждения доклада министра регионального минпрома Максима Черкасова «О результатах работы по противодействию незаконному обороту промышленной продукции» в ходе заседания правительства Нижегородской области.



Как сообщил Максим Черкасов, «на территории области проводится мониторинг и оценка ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции. Наибольшее количество проблем выявлено в топливной отрасли и сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции» - пояснил Черкасов.



По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, за 2016 год на региональном рынке выявлено 102 преступления и более 4 тысяч правонарушений. Пресечена деятельность 10 подпольных цехов. Из незаконного оборота изъято более 200 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. За 6 месяцев 2017 года в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции выявлено 54 преступления, из которых 6 уголовных дел направлено в суд, а также 2 650 правонарушений, пресечена деятельность 2 подпольных цехов, из незаконного оборота изъято более 80 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.



По данным Черкасова, министерство промышленности, торговли и предпринимательства области в рамках дорожной карты проводит комплекс мероприятий по пресечению нелегального оборота алкоголя. Еженедельно осуществляются рейды совместно с правоохранительными органами, обеспечивается взаимодействие с органами местного самоуправления и созданными на местах межведомственными комиссиями. Для наведения порядка на алкогольном рынке в феврале 2016 года были внесены изменения в региональное законодательство в части введения запрета на реализацию алкоголя в заведениях общепита, площадью менее 100 метров, а также в объектах, расположенных со стороны подъездов жилых домов.



«В результате, на алкогольном рынке прекратили деятельность 123 неблагополучных предприятия. Вдвое сократилось количество обращений жителей на работу разливаек, расположенных на первых этажах жилых домов. Работа по наведению порядка на алкогольном рынке позволила за истекший период увеличить поступление акцизов в областной бюджет на 25% к уровню 2016 года», - рассказал министр.



«Кроме того, принятые в конце июля текущего года изменения в федеральное законодательство, значительно увеличили административную ответственность за нелегальную реализацию алкогольной продукции - штрафные санкции за незаконную продажу алкоголя гражданами составляют теперь от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией продукции (ранее штраф составлял 2,5 тысячи рублей)», - отметил Черкасов.



«Необходимо выявлять точки, где контрафактная некачественная продукция изготовляется, откуда она поставляется, и необходимо закрывать этот трафик. В основном, наши исследования показывают, что бренды, в том числе и наши, качественные, подделывают в Москве и Московской области. И задача по пресечению незаконной деятельности стоит сейчас перед правоохранительными органами и перед нашими министерствами, потому что продают контрафактный алкоголь и в наших магазинах. Стремление получить наживу за счет здоровья людей надо жестко пресекать»,- заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.



Говоря о региональном рынке моторного топлива, Максим Черкасов отметил, что, по данным, представленным ООО «Лукойл-Волганефтепродукт», в 2016 году общая емкость потребления нефтепродуктов в регионе составила 1 млн. 302 тыс. тонн, из которых 10,2% топлива (дизельного и бензинов), поступающего по железной дороге и автомобильным транспортом, является контрафактом.



«По оценкам экспертов всего в 2016 году в результате поставок контрафактного топлива государством недополучено акцизов на сумму 723 млн. рублей. В I полугодии 2017 года емкость потребления нефтепродуктов составила 612 тыс.тонн, доля контрафакта составляет около 9,2%, акцизов недополучено на сумму 306 млн. рублей» - заявил Максим Черкасов.



«Результатом системной работы правительства и правоохранительных органов региона стал проект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в части ответственности за совершение правонарушений в сфере выпуска и обращения топлива на рынке, внесенный в Государственную Думу Правительством РФ. Также в рамках работы комиссии Нижегородским центром стандартизации и метрологии предложено создать региональную систему сертификации АЗС. Предложение было поддержано, ожидается, что система будет зарегистрирована до конца 2017 года, что позволит начать её применение до чемпионата мира по футболу» - рассказал Максим Черкасов.



«Надо контролировать сети АЗС, особенно частные заправки, и одновременно бороться с трафиком. Потому что лучше «закрыть» область для некачественого топлива, нежели носиться с проверками по всей области, по всем заправкам – их у нас очень много. Я думаю, что этот процесс нужно наладить, и такое поручение я дал», - отметил Валерий Шанцев.



Напомним, по данным Росстата, по итогам января-июня 2017 года прирост промышленного производства в Нижегородской области составил 7,2%. Данный показатель почти в 3,5 раза превысил среднероссийский уровень (+2%).



Ранее сообщалось, что в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу поддержки промышленности Нижегородской области, которая, в том числе, предполагает предоставление льготных кредитов на обновление оборудования, предоставление налоговых льгот для промышленных предприятий, которые занимаются техническим перевооружением. По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, за последние 7 лет модернизацию производства провели более 70% промышленных предприятий Нижегородской области.







Справка.



Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Нижегородской области (далее – Комиссия) создана в 2015 году при правительстве Нижегородской области во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции».



В состав комиссии входят представители правительства Нижегородской области, ГУ МВД по Нижегородской области, УФСБ по Нижегородской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области, ФНС России по Нижегородской области, Нижегородской таможни, Роспотребнадзора Нижегородской области.



Основная цель работы комиссии – координация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции, в том числе контрафактной, а также мониторинг и оценка ситуации в этой сфере на территории региона.

