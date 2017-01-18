IV Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест-2017» состоится Нижнем Новгороде

15:31 — 17.01.2017

 Елисавета Торопова


IV Региональный робототехнический фестиваль состоится 19 января на территории технопарка «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде. Фестиваль проводится как региональный отборочный этап IX Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест-2017».

Соревнования будут проводиться по следующим направлениям: Hello, Robot! LEGO; Hello, Robot! Arduino; Junior FIRST LEGO League (Jr. FLL); FIRST LEGO League (FLL); FIRST Tech Challenge (FTC); Инженерный проект; РобоКарусель.

Робототехническими соревнованиями программа фестиваля не ограничивается. Будут проведены мастер-классы по аналоговой электронике, проектированию механических систем, английскому языку, профориентации и так далее.

Теги: Общество

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