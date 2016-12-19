Итоговая выставка фотостудии «МиГ» «Метаморфозы 2016» откроется в Русском музее фотографии

Эта выставка подводит итоги фотографического года уже не первый раз и стала традиционной и ожидаемой. Многие фотографы являются ее постоянными участниками, и зрители могут видеть, как складывается их авторский стиль, растет мастерство, а подчас узнают на ней знакомых авторов с совершенно неожиданной стороны. Есть на ней и те, кто выставляется впервые. На этот раз участниками выставки стали 14 авторов, работы которых демонстрируют многообразие жанров и технические возможности фотографии. Многоцветные пейзажи, чёрно-белые снимки, портреты и натюрморты — ждут своих зрителей. Среди авторов: Игорь Бахметьев, Валерий Карпеев, Дмитрий Касаткин, Анна Козинова, Марина Кулакова, Юлия Мазуркевич, Ирина Мартынюк, Юлия Матющенко, Николай Михайловский, Наталья Николаенко, Александр Романов Александр, Светлана Смирнова, Анастасия Тимина и Мария Шадрина.

Для посетителей выставка работает с 22 декабря по 13 января.



