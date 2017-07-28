Итоги конкурса короткометражных видеоработ «Посмотри на город» будут подведены в Нижнем Новгороде 18:07 — 06.09.2017 Ольга Севрюгина

Церемония награждения участников и победителей состоится 8 сентября в 18 часов в Арсенале.



Второй тур проекта «Посмотри на город» был объявлен организатором конкурса - ГТРК «Нижний Новгород» - в марте 2017 года и продолжался до 10 августа, когда был завершён приём конкурсных работ. Тема второго тура – Большая Покровская улица.

Церемония награждения станет одним из главных юбилейных событий, приуроченных к 60-летию нижегородского телевидения, которое отмечается в сентябре 2017 года.

В этом году оргкомитет конкурса определил следующие номинации: «Лучшая детская работа», «Лучшая работа в кадре», «Лучшая операторская работа», «Гран-при». На церемонии всем участникам конкурса будут вручены памятные дипломы, кроме того жюри назовёт лауреатов в пяти номинациях и обладателей специальных призов конкурса «ПОСМОТРИ НА ГОРОД». Победителям конкурса будут вручены символические призы, изготовленные из кино бобин (катушек) прошлого века, а также подарки и сертификаты от организаторов проекта.

Всего к участию в конкурсе в этом году было допущено 28 работ. В жюри конкурса вошли режиссёры, продюсеры, журналисты - нижегородцы, работающие в сфере кино и телевидения в Москве и Нижнем Новгороде. Возглавил жюри, как и в прошлом году, кинорежиссёр Александр Велединский.

Тема второго тура конкурса – «Улица Большая Покровская». По условиям конкурса, участники представляют на суд жюри видео-работы любого жанра, формата и технического воплощения, с единственным условием - хронометраж работ не должен превышать 10 минут. Подробные условия конкурса и работы победителей размещаются на сайте ГТРК «Нижний Новгород» http://vestinn.ru/. Победители конкурса получают возможность увидеть свои работы в нижегородском эфире федеральных каналов «Россия 1» и «Россия 24» и получить профессиональную стажировку на ГТРК «Нижний Новгород».



Справка «НП»

Конкурс учрежден и организован ГТРК «Нижний Новгород» в 2016 году и приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода. Цель конкурса – создание народный многоплановый видеообраз Нижнего Новгорода, способствующий продвижению региона и формирующий у всех поколений нижегородцев образ прошлого, настоящего и будущего своего города. На протяжении 6 лет, с 2016 - до юбилейного 2021 года, темами конкурса будут становиться самые знаковые места города. В апреле 2016 года были объявлены первый тур конкурса и его тема – «Нижегородский кремль».

До участия в первом туре было допущено 37 работ. Свои работы на конкурс представили видеографы, школьные видеостудии, молодежные творческие группы и объединения, профессиональные продакшен-студии и семейные творческие группы.

Работы участников представляли самые разные жанры – игровое, документальное, научно-популярное кино, сатирические сюжеты, музыкальные клипы, видео-ремейки и видео-сочинения. В итоге жюри вручило 5 призов в 5 номинациях и 5 специальных призов от членов жюри. Церемония награждения победителей первого тура прошла в июне 2016 года на площади Маркина, под открытым небом. Работы победителей первого тура неоднократно демонстрировались в нижегородском эфире каналов «Россия 1» и «Россия 24», сейчас их можно увидеть на сайте ГТРК «Нижний Новгород» (http://vestinn.ru/company/projects/posmotri-na-gorod/) и в социальных сетях.

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