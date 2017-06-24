Итальянские сыры будут делать в Нижегородской области

Импортозамещающее производство итальянских сыров откроют в Нижегородской области. Об этом стало известно по итогам рабочего визита в Воскресенский район губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Во время поездки

«Я москвич. В Нижегородскую область впервые приехал как турист, но, побывав здесь, понял, что здесь можно развивать бизнес. Увидел взаимопонимание со стороны властей, нам пошли навстречу, помогли подобрать земельный участок», - рассказал директор ООО «Светлоярское» Константин Умнов.

Сейчас на предприятии создано производство молока, сметаны, творога и сыра. «Сегодня мы вместе с губернатором определили ряд мероприятий, которые будут затрагивать уже увеличение загрузки наших производственных мощностей, - отметил директор ООО «Светлоярское». - Проект предусматривает производство итальянских сыров по традиционным рецептам. Мы изначально думали об этом, когда подбирали и закупали коров именно шведской породы. Аминокислотный состав белка в молоке этой породы позволяет делать итальянские сыры. В Италии сыры именно из молока этой породы и делаются. В 1861 году эту породу привезли в Россию впервые, затем ее акклиматизировали. Эта порода уникальна. Молоко коров других, привычных для Нижегородской области, пород для изготовления итальянских сыров не подходит».Как уточнили в министерстве внутренней политики Нижегородской области, ООО «Светлоярское» является участником программы «Развитие производительных сил Воскресенского муниципального района» с 2016 года. В хозяйстве построен коровник, доильный зал и цех по переработке молока. На заводе создано 6 рабочих мест для жителей района, но до 2018 года предприятие планирует увеличить штат почти втрое в связи с расширением производства.По словам губернатора Валерия Шанцева, расширение собственного производства продуктов питания в регионе позволяет не только создавать новые рабочие места для нижегородцев, но и сдерживать рост цен в силу увеличения конкуренции между производителями.«Если говорить по области в целом, то мы сейчас ведем переговоры с инвесторами для того, чтобы открывать новые импортозамещающие производства, - заявил Валерий Шанцев. - Серьезный проект намечается по производству сыров в Починках. Мы имеем сегодня договоренности о строительстве и реконструкции еще 30 новых животноводческих комплексов».