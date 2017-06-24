Испанский режиссёр задержан нижегородской полицией во время съёмок
Испанский режиссёр задержан нижегородской полицией во время съёмок
Режиссёр Фернандо Гонсалес Молина, известный по своему фильму «Три метра над уровнем неба», был задержан нижегородской полицией во время съёмок фильма.
Полицейские подошли к режиссёру и его коллегам вечером, когда те находились возле Чкаловской лестницы. По некоторым данным, Гонзалез Молина проводил съёмку фильма о паре молодых людей нетрадиционной ориентации. В кадры фильма попали режимные объекты - метро, тоннели и паромная переправа. Сотрудники полиции подошли проверить документы и выяснили, что цель визита в Россию не соответствовала визе Молины. Группа не имела аккредитации на съёмки. После уплаты штрафа режиссёра отпустили. Информация о дальнейших действиях Молины не раскрывается.
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