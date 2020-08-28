Ирина Винер-Усманова: "Сестры Аверины из Заволжья - герои, которые перевернули сами себя"

Сестры Аверины стали главной сенсацией Чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в Италии. Девочки из Заволжья завоевали всё золото в упражнениях с отдельными предметами, а также взяли три серебра и одну бронзу.

- Дина и Арина - они герои, которые перевернули сами себя, Девочки были маленькими технарями, они делали интересные элементы, но все это было "что соловей живой - что заводной", и это не совсем нам подходило. Поэтому была очень нелегкая работа. - отметила главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.По словам Ирины Винер-Усмановой, нижегородки проделали большую работу.- Они - девочки честные, очень старались, и потом в итоге начали улыбаться, стрелять глазами. Они сидели перед зеркалом, смотрели, как нужно работать глазами и как притягивать к себе публику. И это было очень здорово, потому что они на этих соревнованиях показали себя настоящими актрисами. Это была огромная разница между маем месяцем, когда они проигрывали итальянской девочке, которая сейчас заняла место во второй восьмерке, - продолжила главный тренер.Выступление девочек из Заволжья высоко оценил и министр спорта РФ Павел Колобков.- Если давать оценку выступлению сестер Авериных, то нужно, во-первых, отметить, что это первый чемпионат после Олимпийских игр. По сути, у нас поменялся весь состав в личных состязаниях, для девчонок это первый старт на таком уровне. Да, у них позади уже этапы Кубка мира, но мировое первенство - это турнир совершенно другого масштаба, выступление на котором сопряжено с особой ответственностью, - приводит слова министра ТАСС.