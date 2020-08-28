

Нижегородская телеведущая Ирина Вдовина возвращается на телекомпанию «Волга». По неофициальным данным, она возглавит творческую редакцию и будет вести авторскую передачу.

«Быть первой для меня – это нормально, по-другому не бывало. С юности такой характер, с пионерских лагерей. Я в 16 лет уже была старшей вожатой лагеря, даже зарплату получала. Не могу просто быть, это неинтересно, надо побеждать», - призналась как-то Ирина Вдовина сайту ivolgann.com.На «Волге» Ирина Вдовина вела передачи «Часы с кукушкой» и «Воскресная гостиная». Позднее покинув телеканал Ирина работала главным редактором журналов «VIP shopping» и «Respect & Q».Сама Ирина Вдовина пока свою новую работу на телекомпании «Волга» никак не комментирует.