Ирина Пегова о «комиссарше» : «Она идейная, одержимая, заряженная на победу» 11:41 — 09.09.2017 pravda-nn.ru



На Первом канале завершился показ сериала «Комиссарша». Главную роль в этом фильме исполнила уроженка Выксы Ирина Пегова. Ради этой роли ей пришлось научиться курить.



- Это тот редкий случай, когда сценарий понравился мне от начала и до конца. Вы представьте: из любви к Родине женщина выкинула из головы не только личную жизнь, но и забросила воспитание собственного сына! Ей не до мужиков, которые готовы ради нее на все. Она идейная, одержимая, заряженная на победу. Между прочим, режиссер Елена Николаева не раз говорила, что комиссарша - это она сама, - рассказала о своей новой работе Ирина Пегова.



По словам актрисы, эта роль «не совсем из ее репертуара».



- Эта роль не совсем из того репертуара, что я обычно исполняю в кино. Потому что в основном мне достаются героини совершенно не такие, как там, в 1943 году. Комиссарша — абсолютно жесткая, принципиальная, в какой-то степени даже сухая, идейно заряженная женщина, перед которой стоит выбор — что важнее: сын или Отечество. При условии, что человек живет идеей только о победе. Женщина разрывается между чувством долга и любовью к сыну, - добавила актриса.



Роль Галины в «Комиссарше» писалась специально для Ирины Пеговой.. Актриса знала об этом и ждала сценарий в течение трех лет.



В передаче «Вечерний Ургант» Ирина Пегова рассказала, что ради этой роли ей пришлось научиться курить, так как это необходимо для роли, хотя в жизни женщина ни разу не брала сигарету.



Еще актриса призналась в том, что ходила по блошиным рынкам в поисках реквизита для своей героини, где нашла подходящую зажигалку и рюмку.

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