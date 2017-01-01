Инженер НГТУ Артем Родин получит грант Президента РФ

14:12 — 27.01.2017

 Евгений Спирин


Инженер лаборатории «Моделирование природных и техногенных катастроф в интересах устойчивого промышленного развития страны и региона» Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева Артем Родин стал одним из победителей конкурса на соискание гранта Президента РФ для молодых российских ученых-кандидатов наук в 2017 году.

Он одержал победу с темой «Динамика волновых процессов на мелководье: лабораторные эксперименты и численное моделирование» (научный руководитель — доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник УНИиР, заведующий кафедрой прикладной математики Института радиоэлектроники и информационных технологий, научный руководитель лаборатории «Моделирование природных и техногенных катастроф» Андрей Куркин).

В течение двух лет на этот проект ученые лаборатории «Моделирование природных и техногенных катастроф» НГТУ им. Р.Е. Алексеева будут получать ежегодно по 600 тысяч рублей.

Проект направлен на решение фундаментальной проблемы океанологии, связанной с изучением динамики нелинейных поверхностных волн в прибрежной зоне и их воздействия на гидротехнические сооружения.

Исследование будет включать как проведение лабораторных экспериментов в гидродинамическом лотке НГТУ им. Р.Е. Алексеева, так и численное моделирование.

Теги: Наука

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