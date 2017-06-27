Инвестпортал Нижегородской области «заговорил» по-испански

Инвестиционный портал Нижегородской области адаптировали для испаноязычных пользователей. Об этом сообщает региональное министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений.

По словам главы ведомства Екатерины Пивоваровой, теперь инвестиционный портал будет функционировать на восьми языках: русском, английском, французском, немецком, итальянском, испанском, китайском и японском.- По этому показателю наш портал уникален на фоне аналогичных ресурсов в других регионах России, - подчеркнула министр.Как отметили в региональном мининвесте, ресурс даёт наглядное представление о возможностях для инвестирования в Нижегородской области. Кроме того, с его помощью любой желающий может подать заявку на подбор участка для размещения производства , а также обратиться за помощью в решении проблем, мешающих ведению бизнеса.По данным ведомства, наибольшей популярностью среди посетителей сайта пользуются интерактивные схемы, в которых пошагово рассказывается о том, как реализовать инвестиционный проект на территории региона, получить господдержку, продлить срок реализации проекта и перевести земельный участок из одной категории в другую . Кроме того, инвесторами востребована функция подбора участков, доступная на инвестиционной карте Нижегородской области