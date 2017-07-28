Интервал движения поездов в нижегородском метро заметно сократится с 2018 года

Муниципальное предприятие «Нижегородское метро» объявило конкурс на закупку 23 новых вагонов: 13 промежуточных и 10 головных. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Из новых вагонов планируется сформировать два состава по четыре вагона и три состава по пять вагонов. После введения в эксплуатацию пяти новых составов интервал движения поездов в нижегородском метрополитене будет существенно сокращён. Кроме того, появится возможность для временного вывода из эксплуатации вагонов, требующих капитально-восстановительного ремонта.Торги планируется провести осенью, вагоны придут в Нижний Новгород в начале 2018 года. После обкатки они будут выпущены на линию. Общая стоимость закупки – почти 1,9 млрд рублей. Закупка будет произведена в лизинг до 2023 года на средства областного и городского бюджетов.Напомним, что первые 54 вагона были закуплены к открытию метро в 1985 году. Срок службы до капитального ремонта составляет 31 год. Вторая партия вагонов закупалась в середине 90-х годов прошлого века и замене пока не подлежит.Сегодня парк МП «Нижегородское метро» состоит из 107 вагонов (25 составов). Среднесуточный пассажиропоток – около 140 тыс человек, а в неблагоприятные по погодным условиям дни он увеличивается до 200 тыс человек.