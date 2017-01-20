Иномарка с тремя пассажирами упала с виадука в Нижнем Новгороде. Водитель получил права шесть дней назад. Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции .

Компания 17-18-летних молодых людей каталась ночью по городу. Авария произошла около полуночи на улице Ванеева. Водителя и пассажиров, двоих парней и девушку, увезли на «скорой». Одного из пассажиров после оказания медпомощи отпустили, остальные госпитализирован ы. Один пострадавший в тяжёлом состоянии.

«О том, с какой скоростью двигался автомобиль, говорить рано, но вряд ли бы ДТП произошло, если бы водитель двигался с максимально разрешённой в городе скоростью в 60 км/ч», — прокомментировал нам ситуацию начальник отдела пропаганды Управления Госавтоинспекции по региону Игорь Михайлушкин. «Хендай» вышел на встречную полосу, машину вынесло к бардюру.

По словам Михайлушкина, машина, скорее всего, не вылетела бы с виадука, если бы край дороги был очищен от снега, а просто врезалась бы в бордюр. Но там был навал снега, что стало своеобразным трамплином. Игорь Михайлушкин сообщил, что ответственные за содержание этого участка дороги уже наказаны.