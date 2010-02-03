Инфляция на потребительском рынке выросла в январе на 0,8%

15:59 — 07.02.2017

 Полина Кульбякина


Инфляция на потребительском рынке Нижегородской области выросла в январе 2017 года на 0,8% по отношению к декабрю 2016 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.

Цены на продовольственные товары выросли за месяц в среднем на 1%, на непродовольственные товары на 0,4%, на услуги – на 1,2%.

Теги: Общество

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