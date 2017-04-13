Индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос в I квартале

15:16 — 14.04.2017

 Полина Кульбякина

Индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос в I квартале

15:16 — 14.04.2017

 Полина Кульбякина


За первые три месяца 2017 года индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5,4%. об этом сообщается на сайте Нижегородстата.

Показатель ИПП за март 2017-го больше индекса марта 2016-го на 7,7% и больше индекса февраля 2017-го на 19,9%.

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