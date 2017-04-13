За первые три месяца 2017 года индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5,4%. об этом сообщается на сайте Нижегородстата.

Показатель ИПП за март 2017-го больше индекса марта 2016-го на 7,7% и больше индекса февраля 2017-го на 19,9%.