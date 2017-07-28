Илзе Лиепа реализует танцевальный проект в Нижнем Новгороде 08:13 — 13.09.2017 Ольга Севрюгина

Народная артистка России, руководитель благотворительного фонда «Культура – детям» Илзе Лиепа приехала в Нижний, чтобы обсудить реализацию проекта «Национальная премия в области детского и юношеского танца «Весна священная». Она встретилась с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым, который пообещал поддержать инициативу, сообщает правительство региона.



Проект существует в течение семи лет и включает концерт с участием звёзд балета, презентацию фильма-балета «Возвращение Жар-птицы», а также серию творческих встреч и семинаров, направленных на популяризацию танцевального творчества. С творческий встречей в Нижний приедет Андрис Лиепа, запланированы семинары хореографа Елены Богданович, и гала-концерт с участием звёзд балета.

Вариантов реализации замысла два - можно привезти в Нижний Новгород готовый проект, или создать его с детьми из Нижегородской области. По мнению Валерия Шанцева, второй вариант предпочтительнее. «В нашей области хорошо развита не только балетная школа, но и в целом танцевальная культура», - отметил глава региона, заметив, что данный проект будет интересным и полезным для региона, тем более что предстоят большие события – чемпионат мира по футболу и 150-летие Максима Горького.

Губернатор уже дал поручение министру культуры области Сергею Горину проработать масштаб проекта, а также вопросы подготовки площадки для реализации проекта.

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