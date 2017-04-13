III городской «Бал русской музыки, песни и танца» пройдёт сегодня в музее-усадьбе Рукавишниковых
III городской «Бал русской музыки, песни и танца» пройдёт сегодня в музее-усадьбе Рукавишниковых.
Один из его организаторов - фонд развития Нижегородских художественных промыслов.
Бал призван повысить интерес юных музыкантов к русскому народному творчеству и сохранению традиций русского музыкального просветительства.
В концерте принимают участие учащиеся детской школы искусств № 7, детской школы искусств № 14, детской музыкальной школы № 5 и студенты Нижегородского музыкального колледжа имени Балакирева. Начало в 14.00.
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