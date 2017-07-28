Игорь Манн выступит в Нижнем Новгороде с семинаром "Всего 15 дней"
Игорь Манн выступит в Нижнем Новгороде с семинаром "Всего 15 дней"
Игорь Манн сам себя называет маркетером. Потому что для него маркетолог — это теоретик маркетинга, а он практик. Имя этого человека ассоциируется с маркетингом, а маркетинг ассоциируется с его именем. Так же Игорь Манн - автор нескольких бизнес-бестселлеров, основатель издательства “Манн, Иванов и Фербер”, бизнес-консультант, владелец консалтинового агентства.
Его семинар, это
- Чёткий план действий для развития бизнеса
- Повышение эффективности бюджета на маркетинг
- 1 интенсивный день. Быстрые результаты
- Высокий уровень и простота подачи информации
- Новая программа. Новые инструменты
- Интерактив спикера и аудитории
- Возможность получить консультацию от Игоря Манна
- Комплексная система из 119 рабочих инструментов
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