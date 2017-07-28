Игорь Манн выступит в Нижнем Новгороде с семинаром 'Всего 15 дней'

Игорь Манн сам себя называет маркетером. Потому что для него маркетолог — это теоретик маркетинга, а он практик. Имя этого человека ассоциируется с маркетингом, а маркетинг ассоциируется с его именем. Так же Игорь Манн - автор нескольких бизнес-бестселлеров, основатель издательства “Манн, Иванов и Фербер”, бизнес-консультант, владелец консалтинового агентства.- Чёткий план действий для развития бизнеса- Повышение эффективности бюджета на маркетинг- 1 интенсивный день. Быстрые результаты- Высокий уровень и простота подачи информации- Новая программа. Новые инструменты- Интерактив спикера и аудитории- Возможность получить консультацию от Игоря Манна- Комплексная система из 119 рабочих инструментов