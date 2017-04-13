Хоккейный турнир ко Дню Победы пройдёт в Сарове

Торжественное открытие хоккейного турнира, приуроченного к годовщине Великой Победы, состоится в Сарове в Ледовом Дворце 21 апреля в 17-30. За победу будут бороться команды юношей 2003 года рождения из Сарова, Владимира, Саранска и Кстово.

Перед мероприятия около Ледового дворца начнется традиционная акция «Георгиевская ленточка», которая продолжится 22 апреля с 16-00 также на площадке перед Ледовым дворцом и около клуба «Здоровье».

Всего департаментом по делам молодежи и спорта закуплено более 7 000 ленточек, в раздаче которых принимают участие члены городских молодежных объединений, а также неравнодушные школьники и студенты.

Акция «Георгиевская ленточка» пройдет в Сарове и непосредственно перед Днем Победы. Получить главный символ праздника можно будет 6 мая перед Ледовым дворцом и КМЖ «Здоровье» с 16-00, а также 9 мая перед шествием участников акции «Бессмертный полк».