Хоккейный турнир ко Дню Победы пройдёт в Сарове

11:15 — 20.04.2017

 Ксения Губенко

Хоккейный турнир ко Дню Победы пройдёт в Сарове

11:15 — 20.04.2017

 Ксения Губенко


Торжественное открытие хоккейного турнира, приуроченного к годовщине Великой Победы, состоится в Сарове в Ледовом Дворце 21 апреля в 17-30. За победу будут бороться команды юношей 2003 года рождения из Сарова, Владимира, Саранска и Кстово.

Перед мероприятия около Ледового дворца начнется традиционная акция «Георгиевская ленточка», которая продолжится 22 апреля с 16-00 также на площадке перед Ледовым дворцом и около клуба «Здоровье».

Всего департаментом по делам молодежи и спорта закуплено более 7 000 ленточек, в раздаче которых принимают участие члены городских молодежных объединений, а также неравнодушные школьники и студенты.

Акция «Георгиевская ленточка» пройдет в Сарове и непосредственно перед Днем Победы. Получить главный символ праздника можно будет 6 мая перед Ледовым дворцом и КМЖ «Здоровье» с 16-00, а также 9 мая перед шествием участников акции «Бессмертный полк».

Теги: Губерния

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