Хоккейный клуб «Торпедо» ждёт вратаря Станислава Галимова

19:20 — 15.04.2017

 Александр Рылов

Хоккейный клуб «Торпедо» ждёт вратаря Станислава Галимова

19:20 — 15.04.2017

 Александр Рылов


Как сообщает авторитетный спортивный портал «Чемпионат», вратарь Станислав Галимов и казанский «Ак Барс» прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон». На 90% хоккеист продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо», информирует источник, знакомый с ситуацией.

Станиславу Галимову 29 лет. В регулярном чемпионате нынешнего сезона он отыграл в 24 матчах «Ак Барса», а в плей-офф на площадку не выходил. Всего в Континентальной хоккейной лиге Галимов провёл 242 игры за «Ак Барс», подмосковный «Атлант» и ЦСКА.

Теги: Хоккей

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