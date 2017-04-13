Хоккейный клуб «Торпедо» ждёт вратаря Станислава Галимова

Как сообщает авторитетный спортивный портал «Чемпионат», вратарь Станислав Галимов и казанский «Ак Барс» прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон». На 90% хоккеист продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо», информирует источник, знакомый с ситуацией.

Станиславу Галимову 29 лет. В регулярном чемпионате нынешнего сезона он отыграл в 24 матчах «Ак Барса», а в плей-офф на площадку не выходил. Всего в Континентальной хоккейной лиге Галимов провёл 242 игры за «Ак Барс», подмосковный «Атлант» и ЦСКА.