Хоккейное «Торпедо» будет готовиться к сезону в Словении и Швейцарии

14:55 — 18.04.2017

 Александр Рылов

Хоккейное «Торпедо» будет готовиться к сезону в Словении и Швейцарии

14:55 — 18.04.2017

 Александр Рылов


Хоккейное «Торпедо» будет готовиться к сезону в Словении и Швейцарии. Пресс-служба «Торпедо» опубликовала план подготовки команды к 10-му чемпионату КХЛ.

После отпуска хоккеисты соберутся в Нижнем Новгороде в начале июля. Игроков ждёт здесь втягивающий сбор, а 16 июля они отправятся в словенский Марибор. Там торпедовцы пробудут до 28 июля. На 27-е намечена контрольная встреча с братиславским «Слованом».

С 1 по 7 августа «Торпедо» примет участие в традиционном Кубке губернатора Нижегородской области (соперники — «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Спартак», «Автомобилист» и новокузнецкий «Металлург»). Затем, с 10 по 19 августа, автозаводцы проведут второй зарубежный сбор — в Швейцарии. Базироваться они будут в городе Беллинцона. Под занавес пребывания в стране банков и часов нижегородцы проверят себя в турнире, который состоится в Кройцлингене. Помимо нашей команды там выступят «Тургау» (Швейцария) и «Швеннингер Уайлд Уингз» (Германия).

Чемпионат КХЛ стартует 21 августа.

Теги: Хоккей

57

Материалы по теме:

18.04.2017

Четверо игроков продолжат выступления в системе ХК «Торпедо»

Все соглашения рассчитаны до окончания сезона 2018 — 2019 годов.

15.04.2017

Хоккейный клуб «Торпедо» ждёт вратаря Станислава Галимова

В регулярном чемпионате нынешнего сезона он отыграл в 24 матчах «Ак Барса», а в плей-офф на площадку не выходил.

18.01.2017

Сумели «химию» найти при дальности пути

За 12 дней торпедовцы провели на чужих площадках, в Сибири, на Урале и в Казахстане, 6 матчей. И добились результата, которого могли ждать лишь большие оптимисты, – 14 очков, ни единого поражения в основное время.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.