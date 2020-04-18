Хоккейное «Торпедо» будет готовиться к сезону в Словении и Швейцарии. Пресс-служба «Торпедо» опубликовала план подготовки команды к 10-му чемпионату КХЛ.

После отпуска хоккеисты соберутся в Нижнем Новгороде в начале июля. Игроков ждёт здесь втягивающий сбор, а 16 июля они отправятся в словенский Марибор. Там торпедовцы пробудут до 28 июля. На 27-е намечена контрольная встреча с братиславским «Слованом».

С 1 по 7 августа «Торпедо» примет участие в традиционном Кубке губернатора Нижегородской области (соперники — «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Спартак», «Автомобилист» и новокузнецкий «Металлург»). Затем, с 10 по 19 августа, автозаводцы проведут второй зарубежный сбор — в Швейцарии. Базироваться они будут в городе Беллинцона. Под занавес пребывания в стране банков и часов нижегородцы проверят себя в турнире, который состоится в Кройцлингене. Помимо нашей команды там выступят «Тургау» (Швейцария) и «Швеннингер Уайлд Уингз» (Германия).

Чемпионат КХЛ стартует 21 августа.