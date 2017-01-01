Хоккеисты нижегородского «Торпедо» на своей площадке проиграли третий матч подряд

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» на своей площадке проиграли третий матч подряд.

После сверхудачной выездной серии в чемпионате КХЛ подопечные Петериса Скудры неожиданно слабо выглядят в родных стенах. Поочерёдно с одинаковым счётом 1:3 автозаводцы уступили ярославскому «Локомотиву», череповецкой «Северстали» и столичному ЦСКА.

Такая гостеприимность обернулась неприятностями в турнирной таблице: «Торпедо» опустилось с 3-го места в Западной конференции на 5-е . После 53 игр у нас 95 очков. Безусловно, желательно финишировать в первой четвёрке, чтобы в плей-офф получить преимущество своего поля в первом раунде. Хотя тот же Скудра заявляет, что ему не важно, с какого места выходить в следующий этап турнира.