Хоккеисты нижегородского «Торпедо» на своей площадке проиграли третий матч подряд

09:33 — 26.01.2017

 Дмитрий Витюгов


Хоккеисты нижегородского «Торпедо» на своей площадке проиграли третий матч подряд.
После сверхудачной выездной серии в чемпионате КХЛ подопечные Петериса Скудры неожиданно слабо выглядят в родных стенах. Поочерёдно с одинаковым счётом 1:3 автозаводцы уступили ярославскому «Локомотиву», череповецкой «Северстали» и столичному ЦСКА.
Такая гостеприимность обернулась неприятностями в турнирной таблице: «Торпедо» опустилось с 3-го места в Западной конференции на 5-е. После 53 игр у нас 95 очков. Безусловно, желательно финишировать в первой четвёрке, чтобы в плей-офф получить преимущество своего поля в первом раунде. Хотя тот же Скудра заявляет, что ему не важно, с какого места выходить в следующий этап турнира.

Теги: Спорт

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