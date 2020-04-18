Благотворительный совет региона начал принимать ходатайства о выдвижении кандидатур на соискание наград Нижегородской области. Прием продлится до 1 июля 2017 года.

Номинанты будут претендовать на следующие награды: почетный диплом "Благотворителю", а также медаль "Благотворитель земли Нижегородской" (первой степени – золотая, второй степени – серебряная и третьей степени – бронзовая).

На награды смогут претендовать социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие активную благотворительную деятельность. Ходатайства о награждении могут быть инициированы губернатором области, депутатами ЗС НО, органами местного самоуправления, организациями или общественными объединениями, а также членами Благотворительного совета. Порядок оформления ходатайств о награждении - на официальном сайте ЗС НО по адресу www.zsno.ru.

Согласно положению, на награждение серебряной медалью может быть выдвинут лишь кандидат, ранее награжденный бронзовой медалью. На награждение золотой медалью может быть выдвинут лишь кандидат, ранее награжденный бронзовой и серебряной медалями либо серебряной медалью.

Решения о награждении принимаются ЗС НО по согласованию с губернатором области.