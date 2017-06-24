Хит итальянского кино покажут в Нижнем Новгороде 14:42 — 23.06.2017 Ольга Севрюгина

В Центре культуры и кино «Зарница» продолжается фестиваль комедий «Итальянские истории»: все грани итальянского юмора — от остросоциального сицилийского и безудержного сардинского до сдержанного интеллектуального юмора северных регионов страны.



В числе фильмов, которые вошли в фестивальную программу, супер-хит европейского проката, главный итальянский фильм 2014 года - сатирическая комедия с Эдоардо Лео «Захочу и соскочу» (16+). Эта картина получила премию «Золотой глобус» как лучшая комедия года, несколько наград «Серебряная лента» и сразу 15 номинаций на премию «Давид Ди Донателло».





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