Хит итальянского кино покажут в Нижнем Новгороде
Хит итальянского кино покажут в Нижнем Новгороде
В числе фильмов, которые вошли в фестивальную программу, супер-хит европейского проката, главный итальянский фильм 2014 года - сатирическая комедия с Эдоардо Лео «Захочу и соскочу» (16+). Эта картина получила премию «Золотой глобус» как лучшая комедия года, несколько наград «Серебряная лента» и сразу 15 номинаций на премию «Давид Ди Донателло».
Адрес центра : проспект Гагарина, 114.
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