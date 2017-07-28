Густой туман накроет Нижегородскую область 09:34 — 08.09.2017 pravda-nn.ru



По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1-3 часа в Нижегородской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее. Плохая видимость на дорогах сохранится всю первую половину дня.



Спасатели предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с нарушением в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб.



Кроме этого, из-за снижения видимости на дорогах, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта, увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами.

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