Губернатор Валерий Шанцев поздравил нижегородцев с Днём дружбы и единения славян

Уважаемые нижегородцы!

Поздравляю вас с Днём дружбы и единения славян!

Учёные утверждают, что термин «славяне» происходит от «слово». То есть когда-то славянские народы были едины и говорили на одном, понятном друг другу языке. Уверен, какие бы противоречия ни разделяли нас, мы и сегодня способны найти общий язык во имя блага всех славян на земле.

Нас 270 миллионов, и все мы очень разные! Восточные, западные, южные славяне подчас исповедуют различные религии, однако чувствуем и думаем мы одинаково. Наша речь, даже спустя тысячелетия, очень похожа. Нас связывает одна традиция, один на всех древний славянский культурный код.

В наших интересах сделать так, чтобы никто и никогда не смог разобщить, развести народы-братья по национальным «квартирам», отделив друг от друга стеной непонимания. Пусть славянское братство станет залогом нерушимости общих ценностей и идеалов, которые унаследуют наши дети.

Дружба, добрососедство, доверие, взаимопомощь – вот ориентиры, которые укажут нам путь к гармоничному и успешному сосуществованию славянских народов ради общего блага и социально-экономического процветания!

Губернатор Нижегородской области В. П. Шанцев.