



На заседании правительства обсудили основные направления бюджетной и налоговой политики области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов





12 сентября 2017 года губернатор Валерий Шанцев провел заседание правительства Нижегородской области. Главной темой для обсуждения стали основные направления бюджетной и налоговой политики региона на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.



По информации министра финансов Нижегородской области Ольги Сулима, приоритетами бюджетных расходов будут повышение заработных плат бюджетникам, строительство школ, поддержка семей с детьми, реализация жилищных программ.



Также министр отметила, что среди основных направлений бюджетной политики - обеспечение доступности транспортного обслуживания льготных категорий граждан, школьников, студентов и реализацию областных программ занятости населения, поддержки приоритетных отраслей экономики, поддержки сельскохозяйственного производства, а также малого бизнеса.



В ходе обсуждения бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года Валерий Шанцев поинтересовался у Ольги Сулима о том, какой темп роста предусматривается по доходам на 2018 год и ориентировочно на 2019-2020 годы? Министр заявила, что «в 2018 году регион достигнет уровня доходов в 105-106% к 2017-у, а рост расходов сохранит на уровне 101-102%». Также Ольга Сулима еще раз подтвердила, что расходы в регионе растут значительно медленнее доходов.



Кроме того, главу региона интересовал вопрос, все ли «дорожные карты» вместе с министерствами соцсфер удалось проанализировать на предмет обеспечения финансовыми ресурсами? И доходят ли деньги на увеличение зарплат до бюджетных учреждений? Министр доложила, что уверена в том, что все дорожные карты будут выполнены, т.к. «в среднем мы по всем категориям выполняем целевые индикаторы».



«В среднем, я знаю, я другое спросил, - заметил Валерий Шанцев. - Я в поездках по области разговариваю с людьми, во время телевизионных эфиров иногда получаю вопросы: почему повышение не такое, как ожидали? Люди задают эти вопросы. Они говорят: «вот вы говорите «в среднем по области», а у меня совершенно другая ситуация». По каждому случаю разбираюсь. Зачастую немаловажную роль в таких случаях играют руководители учреждений, которые что-то недопоняли. Эта работа сейчас ведется?» «Да, ведется», - ответила министр. «Давайте ее и дальше продолжать», - резюмировал глава региона.



Подводя итоги доклада, Валерий Шанцев дал поручение профильным министрам строго контролировать, чтобы деньги доходили до своих адресатов — рядовых сотрудников бюджетных учреждений. «Все должны почувствовать повышение и должны быть спокойны и спокойно работать», - отметил глава региона.



Напомним ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что «у целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет. В этой связи предлагаю провести индексацию заработных плат как раз этих категорий работников бюджетной сферы (ещё их называют «неуказными» категориями бюджетников) – безусловно, с учётом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов».



Министр финансов уверена, что бюджета Нижегородской области хватит и на повышение зарплат, и на развитие региона – строительство новых школ, дорог, жилья. «За три последних года рост доходов у нас составляет практически 15% – по 5% в год. И мы рассчитываем на дальнейшее его увеличение. Будут расти акцизы на ликеро-водочные изделия - Федерация пересматривает их в пользу регионов. Растут доходы от налогов на консолидированные группы налогоплательщиков, акцизы на нефтепродукты, подоходный налог тоже растет с каждым годом — это обусловлено ростом средней зарплаты по региону».



Напомним, в 2017 году распоряжением губернатора Валерия Шанцева заработные платы бюджетникам были увеличены на 5-25% в зависимости от категории.



Ранее Росстат сообщил, что по итогам 2016 года величина зарплат всех 12 категорий бюджетников Нижегородской области была выше, чем в среднем по округу.



Также напомним, что на выполнение «майских» указов Президента по повышению зарплаты отдельных категорий сотрудников бюджетной сферы в Нижегородской области в 2016 году было направлено 3,4 миллиарда рублей из областного бюджета.

