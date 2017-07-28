Губернатор поручил министрам контролировать выплату зарплат бюджетникам
Губернатор поручил министрам контролировать выплату зарплат бюджетникам
12 сентября 2017 года губернатор Валерий Шанцев провел заседание правительства Нижегородской области. Главной темой для обсуждения стали основные направления бюджетной и налоговой политики региона на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
По информации министра финансов Нижегородской области Ольги Сулима, приоритетами бюджетных расходов будут повышение заработных плат бюджетникам, строительство школ, поддержка семей с детьми, реализация жилищных программ.
Также министр отметила, что среди основных направлений бюджетной политики - обеспечение доступности транспортного обслуживания льготных категорий граждан, школьников, студентов и реализацию областных программ занятости населения, поддержки приоритетных отраслей экономики, поддержки сельскохозяйственного производства, а также малого бизнеса.
В ходе обсуждения бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года Валерий Шанцев поинтересовался у Ольги Сулима о том, какой темп роста предусматривается по доходам на 2018 год и ориентировочно на 2019-2020 годы? Министр заявила, что «в 2018 году регион достигнет уровня доходов в 105-106% к 2017-у, а рост расходов сохранит на уровне 101-102%». Также Ольга Сулима еще раз подтвердила, что расходы в регионе растут значительно медленнее доходов.
Кроме того, главу региона интересовал вопрос, все ли «дорожные карты» вместе с министерствами соцсфер удалось проанализировать на предмет обеспечения финансовыми ресурсами? И доходят ли деньги на увеличение зарплат до бюджетных учреждений? Министр доложила, что уверена в том, что все дорожные карты будут выполнены, т.к. «в среднем мы по всем категориям выполняем целевые индикаторы».
«В среднем, я знаю, я другое спросил, - заметил Валерий Шанцев. - Я в поездках по области разговариваю с людьми, во время телевизионных эфиров иногда получаю вопросы: почему повышение не такое, как ожидали? Люди задают эти вопросы. Они говорят: «вот вы говорите «в среднем по области», а у меня совершенно другая ситуация». По каждому случаю разбираюсь. Зачастую немаловажную роль в таких случаях играют руководители учреждений, которые что-то недопоняли. Эта работа сейчас ведется?» «Да, ведется», - ответила министр. «Давайте ее и дальше продолжать», - резюмировал глава региона.
Подводя итоги доклада, Валерий Шанцев дал поручение профильным министрам строго контролировать, чтобы деньги доходили до своих адресатов — рядовых сотрудников бюджетных учреждений. «Все должны почувствовать повышение и должны быть спокойны и спокойно работать», - отметил глава региона.
Напомним ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что «у целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет. В этой связи предлагаю провести индексацию заработных плат как раз этих категорий работников бюджетной сферы (ещё их называют «неуказными» категориями бюджетников) – безусловно, с учётом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов».
Министр финансов уверена, что бюджета Нижегородской области хватит и на повышение зарплат, и на развитие региона – строительство новых школ, дорог, жилья. «За три последних года рост доходов у нас составляет практически 15% – по 5% в год. И мы рассчитываем на дальнейшее его увеличение. Будут расти акцизы на ликеро-водочные изделия - Федерация пересматривает их в пользу регионов. Растут доходы от налогов на консолидированные группы налогоплательщиков, акцизы на нефтепродукты, подоходный налог тоже растет с каждым годом — это обусловлено ростом средней зарплаты по региону».
Напомним, в 2017 году распоряжением губернатора Валерия Шанцева заработные платы бюджетникам были увеличены на 5-25% в зависимости от категории.
Ранее Росстат сообщил, что по итогам 2016 года величина зарплат всех 12 категорий бюджетников Нижегородской области была выше, чем в среднем по округу.
Также напомним, что на выполнение «майских» указов Президента по повышению зарплаты отдельных категорий сотрудников бюджетной сферы в Нижегородской области в 2016 году было направлено 3,4 миллиарда рублей из областного бюджета.
19
Комментирование данного материала запрещено администрацией.