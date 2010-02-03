Группа ведущих юристов из Республики Сербской посетит Нижний Новгород

13:54 — 08.02.2017

 Олег Папилов


10-11 февраля Нижегородскую область для участия в конференции по Дейтонским соглашениям посетит делегация из Сербской респубилки. Она прибывает по приглашению регионального Центра делового сотрудничества с Республикой Сербской и нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества.

В рамках визита 10 февраля в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова пройдет научно-практическая конференция «Актуальные вопросы Дейтонских соглашений. Современное состояние и перспективы», посвященная изучению влияния политических процессов на Балканах на современное мироустройство».

С российской стороны в конференции примут участие ведущие представители научных, общественно-политических и деловых кругов Нижегородской области, профессорско-преподавательский состав и учащиеся различных высших учебных заведений.

Теги: Экономика

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