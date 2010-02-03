Группа ведущих юристов из Республики Сербской посетит Нижний Новгород
10-11 февраля Нижегородскую область для участия в конференции по Дейтонским соглашениям посетит делегация из Сербской респубилки. Она прибывает по приглашению регионального Центра делового сотрудничества с Республикой Сербской и нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества.
В рамках визита 10 февраля в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова пройдет научно-практическая конференция «Актуальные вопросы Дейтонских соглашений. Современное состояние и перспективы», посвященная изучению влияния политических процессов на Балканах на современное мироустройство».
С российской стороны в конференции примут участие ведущие представители научных, общественно-политических и деловых кругов Нижегородской области, профессорско-преподавательский состав и учащиеся различных высших учебных заведений.
Теги:
Экономика
Материалы по теме:
08.02.2017
В числе экспертов директор «ИД «Нижегородская правда» Татьяна Метелкина и представитель АСИ в ПФО Сергей Бочаров.
08.02.2017
Было проверено 9 мясоперерабатывающих предприятий, 240 предприятий торговли, 96 предприятий общественного питания.
08.02.2017
Подробности в Деловой газете «НП» уже в ближайший понедельник.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.