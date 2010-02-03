Группа ведущих юристов из Республики Сербской посетит Нижний Новгород

10-11 февраля Нижегородскую область для участия в конференции по Дейтонским соглашениям посетит делегация из Сербской респубилки. Она прибывает по приглашению регионального Центра делового сотрудничества с Республикой Сербской и нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества.

В рамках визита 10 февраля в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова пройдет научно-практичес кая конференция «Актуальные вопросы Дейтонских соглашений. Современное состояние и перспективы», посвященная изучению влияния политических процессов на Балканах на современное мироустройство».