«Группа ГАЗ» стала поставщиком компонентов для тормозных систем WABCO

10:55 — 08.02.2017

 Евгений Спирин


«Группа ГАЗ» номинирована на поставку компонентов для тормозных систем WABCO — глобального производителя тормозных систем для среднетоннажных и большегрузных коммерческих автомобилей. Компоненты будут поставляться на российский завод международной компании. На первом этапе потребителем конечной продукции в рамках программы импортозамещения будет автомобильный завод «Урал».

ООО «Автокомпоненты — Группа ГАЗ» будет производить для партнера корпуса клинового разжимного механизма тормозных систем. Опытную партию компонентов предполагается поставить в апреле 2017-го, старт серийных поставок запланирован на четвертый квартал этого года. Литье для продуктов будет изготавливать металлургическое производство ГАЗа, мехобработку изделий выполнит Канашский автоагрегатный завод. Т

Сотрудничество с WABCO стало продолжением проекта автокомпонентного бизнеса «Группы ГАЗ» по развитию производств комплектующих мирового уровня качества. В 2012 году на ГАЗе стартовало совместное с европейской компанией Bosal производство систем выпуска отработанных газов, в 2014 году открыто СП по выпуску деталей крепежа совместно со шведской компанией Bulten, в 2015 году организовано производство штампованных кузовных деталей для автомобилей Mercedes-Benz Sprinter.

Теги: Бизнес

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