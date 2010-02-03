«Группа ГАЗ» стала поставщиком компонентов для тормозных систем WABCO

«Группа ГАЗ» номинирована на поставку компонентов для тормозных систем WABCO — глобального производителя тормозных систем для среднетоннажных и большегрузных коммерческих автомобилей. Компоненты будут поставляться на российский завод международной компании. На первом этапе потребителем конечной продукции в рамках программы импортозамещения будет автомобильный завод «Урал».

ООО «Автокомпоненты — Группа ГАЗ» будет производить для партнера корпуса клинового разжимного механизма тормозных систем. Опытную партию компонентов предполагается поставить в апреле 2017-го, старт серийных поставок запланирован на четвертый квартал этого года. Литье для продуктов будет изготавливать металлургическое производство ГАЗа, мехобработку изделий выполнит Канашский автоагрегатный завод. Т