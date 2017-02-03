«Группа ГАЗ» поставила в Московскую область автобусов почти на миллиард рублей

14:53 — 02.02.2017

 Олег Папилов


Общая стоимость контракта который «Группа ГАЗ» заключила с «Мострансавто» составила более 970 миллионов рублей. Речь идет о 279 маршрутных автобусах «ГАЗель NEXT» производства Горьковского автозавода и 71 городском низкопольном автобусе «ГАЗ Kursor» производства Ликинского автобусного завода.

«ГАЗели NEXT» оснащены кондиционерами, маршрутными информаторами, видеорегистраторами, а также системами видеонаблюдения и дополнительными воздушными отопителями салона для использования в зимнее время. Вместимость машины – 18 посадочных мест. Рабочее место водителя имеет улучшенные показатели по эргономике, а большая площадь остекления обеспечивает отличную обзорность.

Теги: Экономика

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