«Группа ГАЗ» поставила в Московскую область автобусов почти на миллиард рублей

Общая стоимость контракта который «Группа ГАЗ» заключила с «Мострансавто» составила более 970 миллионов рублей. Речь идет о 279 маршрутных автобусах «ГАЗель NEXT» производства Горьковского автозавода и 71 городском низкопольном автобусе «ГАЗ Kursor» производства Ликинского автобусного завода.

«ГАЗели NEXT» оснащены кондиционерами, маршрутными информаторами, видеорегистратор ами, а также системами видеонаблюдения и дополнительными воздушными отопителями салона для использования в зимнее время. Вместимость машины – 18 посадочных мест. Рабочее место водителя имеет улучшенные показатели по эргономике, а большая площадь остекления обеспечивает отличную обзорность.