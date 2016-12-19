Грипп и ОРВИ пришли в Нижегородскую область
Частично отменены занятия в 64-х классах 18-ти школ Городецкого, Выксунского, Борского, Пильнинского, Арзамасского, Ардатовского, г. Дзержинска, Нижнего Новгорода (в Автозаводском, Ленинском, Московском, Советском районах города). Частично приостановлен воспитательный процесс в 11-ти группах семи детских садиках Гагинского района и Нижнего Новгорода (в Ленинском, Сормовском, Приокском районах города).
- Не отпускайте детей в школы, садик и на новогодние ёлки при первых признаках заболевания (высокая температура, кашель, насморк, боль в горле).
- Вызывайте врача на дом! Не занимайтесь самолечением!
- Пользуйтесь защитными медицинскими масками при посещении магазинов, поездках в общественном транспорте
- Мойте руки с мылом после посещения общественных мест и перед едой.
- Чаще бывайте на свежем воздухе и проветривайте помещения; занимайтесь физкультурой, правильно питайтесь.
- Проводите влажную уборку помещений, протирайте телефон, клавиатуру компьютера, ручки на дверях.
- Соблюдайте «этикет больного».
Комментирование данного материала запрещено администрацией.