Грипп и ОРВИ пришли в Нижегородскую область

17:22 — 22.12.2016

 Алина Малинина


Грипп и ОРВИ атакуют жителей региона. По данным Роспотребнадзора, полностью приостановлен учебный процесс в 7 школах Выксунского, Кстовского, Краснооктябрьского, Городецкого, Сеченовского районов.
Частично отменены занятия в 64-х классах 18-ти школ Городецкого, Выксунского, Борского, Пильнинского, Арзамасского, Ардатовского, г. Дзержинска, Нижнего Новгорода (в Автозаводском, Ленинском, Московском, Советском районах города). Частично приостановлен воспитательный процесс в 11-ти группах семи детских садиках Гагинского района и Нижнего Новгорода (в Ленинском, Сормовском, Приокском районах города).
Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей возросла на 5,7 процентов. За медицинской помощью обратилось 22766 человек (показатель заболеваемости 71,57 на 10 тысяч населения), в том числе в Нижнем Новгороде — 13053 человек (показатель заболеваемости 103,07 на 10 тысяч населения города). По данным лабораторного мониторинга, преобладают вирусы гриппа, А (Н1N1), А (Н3N2) и вирусы негриппозной этиологии (метапневмовирусная инфекция, аденовирусная инфекция, бокавирусня инфекция, РС-инфекция, риновирусная инфекция, бокавирусная инфекция, микоплазма пневмонии).
Управление Роспотребнадзора рекомендует нижегородцам соблюдать меры профилактики:
  • Не отпускайте детей в школы, садик и на новогодние ёлки при первых признаках заболевания (высокая температура, кашель, насморк, боль в горле).
  • Вызывайте врача на дом! Не занимайтесь самолечением!
  • Пользуйтесь защитными медицинскими масками при посещении магазинов, поездках в общественном транспорте
  • Мойте руки с мылом после посещения общественных мест и перед едой.
  • Чаще бывайте на свежем воздухе и проветривайте помещения; занимайтесь физкультурой, правильно питайтесь.
  • Проводите влажную уборку помещений, протирайте телефон, клавиатуру компьютера, ручки на дверях.
  • Соблюдайте «этикет больного».

Теги: Общество

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