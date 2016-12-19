Грипп и ОРВИ пришли в Нижегородскую область

Грипп и ОРВИ атакуют жителей региона. По данным Роспотребнадзора, полностью приостановлен учебный процесс в 7 школах Выксунского, Кстовского, Краснооктябрьского, Городецкого, Сеченовского районов.

Частично отменены занятия в 64-х классах 18-ти школ Городецкого, Выксунского, Борского, Пильнинского, Арзамасского, Ардатовского, г. Дзержинска, Нижнего Новгорода (в Автозаводском, Ленинском, Московском, Советском районах города). Частично приостановлен воспитательный процесс в 11-ти группах семи детских садиках Гагинского района и Нижнего Новгорода (в Ленинском, Сормовском, Приокском районах города).

Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей возросла на 5,7 процентов. За медицинской помощью обратилось 22766 человек (показатель заболеваемости 71,57 на 10 тысяч населения), в том числе в Нижнем Новгороде — 13053 человек (показатель заболеваемости 103,07 на 10 тысяч населения города). По данным лабораторного мониторинга, преобладают вирусы гриппа, А (Н1N1), А (Н3N2) и вирусы негриппозной этиологии (метапневмовирусная инфекция, аденовирусная инфекция, бокавирусня инфекция, РС-инфекция , риновирусная инфекция, бокавирусная инфекция, микоплазма пневмонии).