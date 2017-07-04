«Грим-асы» Виктора Бердакова смогут увидеть нижегородцы в государственном выставочном комплексе

5 июля в 16.00 в Нижегородском государственном выставочном комплексе пройдёт торжественное открытие выставки Санкт-петербургского актера, художника и режиссера Виктора Бердакова «Грим-асы», который уже в третий раз открывает в Нижнем Новгороде свой «театр образов».

Нынешняя выставка посвящена памяти нижегородского художника Александра Юркова. По признанию автора, он чувствует близкое родство с творчеством нашего землякп: их объединяет театральная профессия и склонность к использованию нетрадиционных для живописи материалов. Юрков прославился техникой работы сухими листьями. Виктор пишет свои портреты театральным гримом пальцами рук.Портретные образы Виктора Бердакова – это театральные маски, застывшие на бумаге.Виктор импровизирует с цветом, формой, образом, но всегда изображает некий символ, имеющий неповторимое значение для определенного времени, места, человека или культуры. И название выставки не случайно. Асы – это боги-Созидатели, считавшиеся в германо-скандинавской мифологии высшими существами из живущих на земле. Они вкладывают Душу в плоды своего Труда. Так и Виктор создает образы, обожествляя тех, кого рисует.На выставке представлены новые серии портретных образов, отличающихся глубокой ассоциативностью и лиризмом при условной лаконичности изобразительного языка.